هذا النوع من الطعام غير المتوقع يمكنه هزيمة السرطان

في ظل تكاثر الأوبئة تتعاظم مخاطر الأمراض الأخرى وبينها القاتل الشهير مرض السرطان .

والتهديدات تلك تدفع الملايين للبحث عن وصفة لحياة أطول وأكثر صحة.

وهناك بعض الأطعمة الصغيرة التي قد تساعد في متابعة حياة أطول لأنها قد تمنع السرطان وكذلك الحالات الأخرى التي تهدد الحياة.

وبحسب روسيا اليوم، يتسبب السرطان في نمو الخلايا في أجزاء معينة من الجسم وتكاثرها دون حسيب ولا رقيب.

ويمكن لهذه الخلايا أن تدمر الأنسجة السليمة وكذلك أعضاءك.

وعيّن المدير السريري والصيدلي المشرف، من Medicine Direct، نوعا من الخضار الصغيرة التي يمكن أن تساعد.

ويشمل الغذاء الذي يمكن أن يساعد في تعزيز طول العمر عن طريق الحد من خطر الإصابة بالسرطان، كرنب بروكسل.

وقال “كرنب بروكسل هو ثروة من الألياف والمواد الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على صحتك لمجموعة واسعة من الأسباب.

ومع ذلك، فإن المركبات الكيميائية النباتية الموجودة في هذا النوع من الخضروات يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطان”.

وأوضح الصيدلي أن المواد الكيميائية النباتية تساعد في تعزيز مضادات الأكسدة في الجسم والدفاعات DNA، ما يعزز إشارات الخلايا السليمة.

وأضاف أن “المواد الكيميائية النباتية معروفة بقدرتها على منع نمو الأورام وكذلك تثبيط إنتاج الهرمونات المرتبطة بتكوين السرطان”.

ما أنواع السرطان التي يمكن أن تساعد كرنب بروكسل في تجنبها؟

كشف كذلك أن الخضار الخضراء الصغيرة قد تساعد في منع مجموعة متنوعة من السرطانات.

بما في ذلك سرطان الرئة والمعدة والبروستات والثدي والكلى والمثانة.

كما أن الطعام المثير للجدل مليء بالألياف وفيتامين C وفيتامين K والكالسيوم.

وأضاف الصيدلاني: يحتوي كرنب بروكسل على مركب أساسه الكبريت يسمى غليكوزينولات جلوكوبراسيسين.

ووجدت الأبحاث أن هذا المركب قد يلعب دورا في الوقاية من السرطان عن طريق منع تلف الحمض النووي.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الكرنب يمكن أن يمنع نمو الأوعية الدموية الجديدة داخل الأورام”.

ويوصي خبير الطب المباشر بتطبيق جرعة منتظمة من كرنب بروكسل للحصول على جميع “الخصائص المضادة للسرطان المحتملة” لهذه الخضار.

ونظرا لأن نظامك الغذائي يجب أن يكون متنوعا، يوضح عبده أن التناوب بين الكرنب والخضروات الأخرى، مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط، يمكن أن يكون الخيار الأمثل.

وأضاف: “للحصول على فوائد كرنب بروكسل، يجب تجنب غليها. لأنه يقضي على العديد من العناصر الغذائية الحيوية التي تحتويها.

وذلك فضلا عن جعل طعمها مرا، وهو أمر مزعج للغاية لكثير من الناس”.

وأوضح أن بإمكانها تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

وهذه القدرة تجعلها غذاء خارقا لتعزيز طول العمر، حيث تنتمي هذه الحالات الثلاثة إلى الأسباب الرئيسية للوفاة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.