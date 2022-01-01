شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال (2-1)

انتصر مانشستر سيتي أمام مضيفه أرسنال بهدفين مقابل واحد اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل مانشستر سيتي ابتعاده في صدارة الدوري الإنجليزي بواقع 53 نقطة، بعيدًا عن أقرب ملاحقيه تشيلسي الذي جمع 42 نقطة.

سجّل أهداف مانشستر سيتي كل من الجزائري رياض محرز بالدقيقة 57 من علامة الجزاء، ومتوسط الميدان الإسباني رودري بالدقيقة الثالثة بعد التسعين، وهو هدف الانتصار القاتل، فيما كان أرسنال الباديء بالتسجيل في الدقيقة 31 عبر الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا بصناعة من زميله ومواطنه كيران تيرني.

وحقق مانشستر سيتي فوزه الـ11 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية بالمسابقة.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وأرسنال 2-1