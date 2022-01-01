النائب العام يأمر بالقبض على شخصين روجا للمخدرات عبر مواقع التواصل

جدة : البلاد

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبين المصدر أن الجاني يواجه العقوبات المقررة وفق المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة (15) سنة إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة، مؤكداً على أن النيابة العامة أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع، وسيتخذ كافة الإجراءات الجزائية لمكافحة الجريمة المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية المتداولة في المملكة.