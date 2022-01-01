إطلاق تأشيرة المرور البحري إلكترونياً للقادمين عبر رحلات “الكروز”

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم (السبت)، إطلاق تأشيرة المرور البحري “E-VISA” إلكترونيًا للقادمين إلى المملكة عبر رحلات “الكروز”.

وقالت الوزارة إن التأشيرة تُمنح للقادمين عبر الرحلات البحرية، حيث يمكن للمستفيد التقدم للحصول على التأشيرة إلكترونيًا عبر منصة وزارة الخارجية.

إطلاق تأشيرة المرور البحري (E-VISA) إلكترونياً للقادمين عبر رحلات "الكروز" pic.twitter.com/Ve34fhDNdw — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 1, 2022

وأبانت أن خطوات الحصول على هذه التأشيرة، تبدأ بتعبئة طلب تأشيرة بعد شراء تذكرة الكروز بالتعاون مع شركة البحر الأحمر، وتسجيل بيانات الطلب في منصة التأشيرات لوزارة الخارجية، ثم تتم معالجة التأشيرة واعتمادها من خلال السفارة السعودية الرقمية في المنصة.