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إطلاق تأشيرة المرور البحري إلكترونياً للقادمين عبر رحلات “الكروز”

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       1 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم (السبت)، إطلاق تأشيرة المرور البحري “E-VISA” إلكترونيًا للقادمين إلى المملكة عبر رحلات “الكروز”.

وقالت الوزارة إن التأشيرة تُمنح للقادمين عبر الرحلات البحرية، حيث يمكن للمستفيد التقدم للحصول على التأشيرة إلكترونيًا عبر منصة وزارة الخارجية.

وأبانت أن خطوات الحصول على هذه التأشيرة، تبدأ بتعبئة طلب تأشيرة بعد شراء تذكرة الكروز بالتعاون مع شركة البحر الأحمر، وتسجيل بيانات الطلب في منصة التأشيرات لوزارة الخارجية، ثم تتم معالجة التأشيرة واعتمادها من خلال السفارة السعودية الرقمية في المنصة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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