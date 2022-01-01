أمانة جدة تلزم المنشآت بتثبيت رمز الاستجابة السريع

جدة : البلاد

أكدت أمانة جدة أنه ابتداءً من اليوم الموافق الأول من يناير 2022 , سيجري رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتثبيت ملصق “رمز الاستجابة السريع (QR code) “رأيك يفرق” على واجهاتها, واتخاذ الاجراءات النظامية بحقها.

وأوضحت الأمانة أن رمز الاستجابة السريع” (QR CODE) يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم المراقبين, والمنشآت التجارية, والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت, كما من شأن هذه الخدمة أن تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، بالإضافة إلى أنها تسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.

يُذكر أنه بالإمكان الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280