الرياضة

أخضر البلياردو للسيدات يبدأ تحضيراته لبطولة مصر الدولية

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       1 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
بدأ المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر أولى الخطوات الفعلية نحو المشاركات الخارجية، وذلك من خلال إقامة معسكرات داخلية قصيرة في مدينتي الرياض والدمام يتم خلالها إقامة دورات تدريبية للمشاركات، وإجراء حصص تدريبات فنية.

وفي ختام المعسكر يتم اختيار أبرز العناصر؛ لكي يتم تجهيزها للمشاركة في بطولة دولية ودية ستكون أول بطولة خارجية يشارك فيها منتخب البلياردو في تاريخه؛ حيث تنطلق نهاية شهر يناير الجاري بجمهورية مصر الشقيقة.

وتحظى هذه التحضيرات والمعسكرات بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وتحت إشراف مدرب المنتخب الأول للبلياردو الكابتن منصور الخنفري.

وكانت الدورة التدريبية بالمنطقة الشرقية قد انطلقت أمس على طاولات صالة الثمانية الذهبية للبلياردو بمشاركة أكثر من (15 ) لاعبة تم اختبارهن وفرزهن، وتم اختيار (6) لاعبات.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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