الرياضة أبها يصحح أوضاعه بنقاط الرائد

جدة- البلاد

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها فوزًا صعبًا من أنياب الرائد بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. بدأت المواجهة هادئة من الجانبين مع محاولات كليهما للاستحواذ على وسط الملعب بالاعتماد على التمريرات العرضية، وفي الدقيقة الـ27 أهدر فريق أبها هدفًا محققًا عن طريق سعد بقير بعد ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر لحارس مرمى الرائد. في الشوط الثاني دخل فريق الرائد بهجوم ضاغط حيثُ هدد مرمى عبد العالي المحمدي بكرة خطيرة في الدقيقة الـ48. وفي الوقت الذي مال فيه الاستحواذ فيه لفريق الرائد تمكن الفريق الأبهاوي من تسجيل هدف اللقاء عند الدقيقة الـ62 عن طريق لاعب الرائد رينيه سانتوس بالخطأ في مرماه. بعدها استحوذ الفريق الرايدوي على اللعب في محاولة لإدراك التعادل دون جدوى؛ ليرفع أبها رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز السابع.