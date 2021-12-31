المحليات

4159 مخالفة للإحترازات من كورونا خلال الـ 24 ساعة

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      31 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19″، (4159) مخالفة خلال 24 ساعة من بداية دخول قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الـ 7:00 من صباح يوم الخميس 26 / 5 / 1443هـ الموافق 30 / 12 / 2021.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (1404)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (530) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ (490)، تلتها الشرقية بـ (473)، ومنطقة القصيم بـ (238)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(208)، ومنطقة عسير بـ (194)، ومنقطة حائل بـ(165)، ثم الباحة بـ (133)، ومنطقة تبوك بـ (110)، ومنطقة الجوف بـ (82)، منطقة نجران بـ (77)، ومنطقة جازان بـ (55).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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