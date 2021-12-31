4159 مخالفة للإحترازات من كورونا خلال الـ 24 ساعة

جدة : البلاد

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19″، (4159) مخالفة خلال 24 ساعة من بداية دخول قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الـ 7:00 من صباح يوم الخميس 26 / 5 / 1443هـ الموافق 30 / 12 / 2021.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (1404)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (530) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ (490)، تلتها الشرقية بـ (473)، ومنطقة القصيم بـ (238)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(208)، ومنطقة عسير بـ (194)، ومنقطة حائل بـ(165)، ثم الباحة بـ (133)، ومنطقة تبوك بـ (110)، ومنطقة الجوف بـ (82)، منطقة نجران بـ (77)، ومنطقة جازان بـ (55).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.