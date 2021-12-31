وصول أولى دفعات الجسر السعودي الإغاثي لأفغانستان

كابول – واس

وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول، 16 شاحنة تحمل 360 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية، تمثل أولى دفعات الجسر البري السعودي الإغاثي الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من باكستان؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في أفغانستان الشقيقة.

وقام المركز بتسليم الدفعة إلى الهلال الأحمر الأفغاني، والتي تتضمن 11.000 كيس دقيق، و5500 سلة غذائية، و3593 بطانية، و3072 حقيبة شتوية، تستهدف مختلف المحافظات الأفغانية.

يذكر أن الجسر السعودي البري الإغاثي يحتوي على 200 شاحنة على متنها ثلاثين ألف سلة غذائية، وعشرة آلاف حقيبة شتوية، تزن 1.920 طناً، ويأتي انطلاقها متزامناً مع الجسر الجوي الذي سيّره المركز والمكون من 6 طائرات تحمل أكثر 197 طناً من المساعدات؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.