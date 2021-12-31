منهاج وإنجازات

برؤية حكيمة وثوابت قوية وواضحة، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ منطلقات المملكة في مسيرتها الخيرة وتطلعاتها وأهدافها الطموحة لمزيد من مكتسبات التقدم والتنمية المستدامة للوطن وفي القلب منها الإنسان السعودي ، والتوجهات البناءة والدور الفاعل تجاه مختلف القضايا وعلى كافة الأصعدة ، ودعم قضايا وحقوق الأمة بمواقف مشرّفة متأصلة في السياسة السعودية ودورها المؤثر انطلاقا من مكانتها الكبيرة، وحضورها الإنساني الرائد والمتعاظم عالميا انطلاقا من نهجها الأصيل.

لقد جسد الخطاب الملكي الضافي، الحرص الكبير والدائم من القيادة الرشيدة على نهج الشورى الذي قامت عليه الدولة منذ تأسيسها ، وإثراء ممارستها ، ويتجلى ذلك في الاهتمام بالدور الفاعل لمجلس الشورى وتقدير دوره ، وتمكينه من القيام بمسؤولياته الوطنية في الحياة التنظيمية والتشريعية على أكمل وجه، كما أكد على الأهداف الطموحة للمملكة من خلال رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حفظه الله، والتي تشهد مرحلتها الثانية إلى 2025م مستهدفة دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب، لمواصلة التطور وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي، وما ينجزه من ارتقاء متسارع بالقدرات والمكتسبات الكبرى في صدارة التنافسية العالمية.