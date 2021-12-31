الرياضة

في دوري المحترفين.. الاتفاق والفيحاء يتعادلان بهدف لكل فريق

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      31 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
واصل فريق الاتفاق نزيف النقاط، وسقط في فخ التعادل أمام نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء اللقاء الذي جمع الفريقين في الدمام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل فريق الفيحاء هدف التقدم في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب مالك عبدالمنعم، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عن طريق نعيم سليتي في الدقيقة 84؛ ليرفع الفيحاء رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الاتفاق إلى 17 نقطة بالمركز الثامن.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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