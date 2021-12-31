الرياضة في دوري المحترفين.. الاتفاق والفيحاء يتعادلان بهدف لكل فريق

متابعة- محمود العوضي

واصل فريق الاتفاق نزيف النقاط، وسقط في فخ التعادل أمام نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء اللقاء الذي جمع الفريقين في الدمام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل فريق الفيحاء هدف التقدم في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب مالك عبدالمنعم، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عن طريق نعيم سليتي في الدقيقة 84؛ ليرفع الفيحاء رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الاتفاق إلى 17 نقطة بالمركز الثامن.