الرياضة

سطو مسلح وإصابات بالغة لنجم مانشستر سيتي

محمد ابو الوفاaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      31 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
سطو مسلح ضد لاعب مانشستر سيتي

تعرض لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جواو كانسيلو إلى إصابات وكدمات، خلال عملية سطو مسلح على منزله فجر اليوم الجمعة.

 

واقتحم أربعة أشخاص منزل كانسيلو بحسب ما روى اللاعب في منصة “انستغرام” وسرقوا متعلقات ثمينة من مجوهرات وساعات يد.

 

أصيب كانسيلو بعدة جروح وكدمة كبيرة في أعلى وجهه عندما قاوم اللصوص، وعبّر نادي مانشستر سيتي عن تضامنه في بيان رسمي.

 

السطو المسلح ضد جواو كانسيلو امتداد لعمليات أخرى ضد لاعبي كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا، وقد انتشرت هذه الظاهرة مؤخرًا.

 

m.abo.elwafa

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