جائحة كورونا تلقي بظلالها على احتفالات رأس السنة

البلاد : وكالات

ألغيت احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم بعدما ألقى فيروس كورونا بظلاله على الاحتفالات للعام الثاني.

لكن أستراليا عقدت العزم على الاستمتاع بأمسية نهاية العام، وثمة مؤشرات على أن كوريا الشمالية أيضا تجهز ألعاباً نارية.

كورونا يبلغ ذروته

وكشفت بيانات “رويترز” أن الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم سجلت زيادة قياسية في الأيام السبعة الماضية، إذ جرى رصد مليون إصابة في المتوسط يوميا بين 24 و30 ديسمبر كانون الأول بزيادة نحو 100 ألف عن أحدث ذروة مسجلة الأربعاء.

ومع تسجيل العديد من البلدان أعلى معدل إصابات على الإطلاق، ألغت السلطات في الكثير من الأنحاء احتفالات العام الجديد خشية انتشار المتحور أوميكرون على نحو أسرع بسبب التجمعات.

حظر الموسيقى والملاهي

و تطغى جائحة كورونا على احتفالات العام الجديد، الجمعة، مرة أخرى هذا العام، بسبب القيود التي فرضت في عدد كبير من دول العالم، مع “تسونامي” زيادة الإصابات الذي يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية.

ولن تحتفل برأس السنة باريس ولا أثينا ولا مكسيكو. وقال وزير الصحة اليوناني تانوس بليفريس في رسالة متلفزة، الأربعاء، إن “الموسيقى ستحظر”، في محاولة للحد من رغبات مواطنيه في الخروج ليلة رأس السنة.

وأضاف بليفريس أن “الحانات والمطاعم ستغلق عند منتصف الليل. ليلة 31 ديسمبر سيسمح لها بالبقاء مفتوحة حتى الساعة الثانية صباحا لكن من دون موسيقى”.

ولا موائد كبيرة أيضا ليلة رأس السنة في اليونان التي سجلت، الأربعاء، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بلغ 28828 حالة جديدة. واعتبارا من الخميس وحتى 16 يناير، لن يسمح لأكثر من ستة أشخاص بالتواجد على موائد في المطاعم.

في فرنسا، ستبقى الملاهي الليلية مغلقة ليلة 31 ديسمبر ولأسابيع عدة أخرى. في باريس وبمناسبة رأس السنة، أعلنت السلطات أيضا إغلاق الحانات، السبت، الأول من يناير، والأحد عند الساعة 02:00.

وحذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أمام النواب من أن “أكثر من مليون فرنسي مصابون حاليا بفيروس كورونا” و”عشرة في المئة من الشعب الفرنسي من مخالطي” مصابين.

في مكسيكو ألغى مجلس المدينة احتفالات رأس السنة، بينما منعت قبرص الرقص في الأماكن العامة.

مواجهة أوميكرون

حذر وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، الأربعاء، من أن القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، الثلاثاء، “لن تكون كافية” في مواجهة متحور أوميكرون، الذي يتوقع أن يسبب “ارتفاعا حادا” في عدد الإصابات بالأسابيع المقبلة.

وفي ألمانيا حيث ستبقى الملاهي الليلية مغلقة في ليلة رأس السنة، منعت التجمعات خاصة لأكثر من عشرة أشخاص، حتى للأشخاص المطعمين والذين شفوا من الفيروس. أما غير المطعمين، فقد حدد العدد بشخصين من عائلة أخرى.

سبب أوميكرون حاليا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بكورونا في العديد من البلدان الأوروبية التي سجل بعضها أرقاما قياسية منذ بداية الوباء.

تسونامي كورونا

وتحدثت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن “تسونامي” يشكل “ضغطا هائلا على عاملين صحيين منهكين وأنظمة صحية على حافة الانهيار”، بعد عامين على بدء وباء أدى إلى وفاة أكثر من 5,4 ملايين شخص.

في جميع أنحاء العالم، رصدت أكثر من 935 ألف إصابة بكورونا يوميا في المعدل، بين 22 و28 ديسمبر، وهو عدد لم يسجل منذ بداية الوباء في نهاية 2019، ويمثل زيادة نسبتها 37 في المئة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ورصدت معظم الإصابات الجديدة في أوروبا، حيث سجلت عدد كبير من البلدان مستويات قياسية جديدة.

في إنكلترا، يرقد أكثر من عشرة آلاف شخص في المستشفيات، في سابقة منذ مطلع مارس.

وسجلت الدنمارك التي تعد حاليا صاحبة أعلى معدل من الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان بين دول العالم، عددا قياسيا جديدا بلغ 23228 إصابة خلال 24 ساعة.

والأمر نفسه تشهده إسبانيا، مع أنها تعتبر من أفضل الدول في حالات التطعيم. وقد سجلت مئة ألف و760 إصابة جديدة في المتوسط خلال أسبوع.

ومع أكثر من 265 ألف إصابة يومية في المعدل منذ أسبوع، تواجه الولايات المتحدة أيضا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بأوميكرون المتحور الأكثر انتشارا.

لكن حتى الآن، لم يؤد تفشي الوباء لهذا الحد إلى زيادة إجمالية في عدد الوفيات، الذي يتراجع منذ ثلاثة أسابيع في العالم.

في الصين التي تواجه انتشارا للوباء قبل أقل من أربعين يوما على حلول موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، اتخذت السلطات إجراءات أكثر صرامة.

فبعد مدينة تشيآن التي تخضع لحجر صحي منذ أسبوع، وتواجه حاليا صعوبات في الإمدادات، سيمضي عشرات الآلاف من سكان حي في مدينة يانان التي تبعد 300 كلم عن تشيآن، رأس السنة في بيوتهم بحجر صحي.