توطين 4 قطاعات يدخل حيز التنفيذ

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرارات التوطين لأربعة قطاعات مهمة في سوق العمل السعودي، تشمل توطين “مهن أنشطة التخليص الجمركي”، و”مدارس تعليم قيادة المركبات”، و”المهن الفنية الهندسية”، و”المهن القانونية”، ابتداء من أمس (الخميس) في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء مدة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات.

وتأتي قرارات توطين هذه القطاعات انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وسيكون التوطين “لمهن التخليص الجمركي” بنسبة 100% لمهن محددة ومن أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام، بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في أنشطة التخليص الجمركي كافة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال، فيما سيكون قرار توطين “نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين” بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط باستثناء مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات، ومدرب مهني صناعي، ومراقب حركة سيارات، واختصاصي وسائل تعليمية 5000 ريال.

وتشمل القرارات أيضاً توطين “المهن الفنية الهندسية” بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال.