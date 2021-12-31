تأجيل 18 مباراة في الدوري الإنجليزي جرّاء جائحة كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” الجمعة رسميًا تأجيل مباراة ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وأصبحت المباراة المذكورة رقم “18” التي يتم تأجيلها في الفترة الماضية بالمسابقة الإنجليزية بفعل تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتنص لوائح رابطة الدوري الإنجليزي على تأجيل المباراة في حال عدم توافر 13 لاعبًا وحارس مرمى واحد على الأقل في قائمة الفريق.

تأتي تلك الأخبار في وقت سجّلت خلاله إنجلترا أعلى أعداد إصابات بفيروس كورونا على الإطلاق بواقع 189213 إصابة و332 حالة وفاة.

وتشهد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل موقعة نورويتش سيتي أمام أرسنال بسبب اكتساح كورون للاعبي الأول.