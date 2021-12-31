الرياضة بـ 27 حالة.. كورونا يضرب نادي الفتح

الدمام- حمود الزهراني

كشفت الفحوصات الطبية الخاصة بفايروس كورونا “كوفيد19 ” التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عن إصابة ٢١ فردا بالفايروس، منهم ١٤ لاعباً و٧ إداريين. واللاعبون هم” ماكسيم كوفال ومراد باتنا وسفيان بن دبكة ونواف بوشل وجوستاف ويكايم وعمار الدحيم وزياد الجري وعبدالله اليوسف وماجد كنبه وعثمان العثمان ومنذر النخلي ووليد العنزي وخالد كمال ونواف القرني”.

كما كُشفت حالات جديدة بين أعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وهم بالتا (مساعد مدرب) وبيير (أخصائي) وواصف (مترجم) ومنذر الجاسم (مصور فني) وفيرغل (طبيب) وفرانسوا (طبيب) وناقيش (عامل). وبهذا يرتفع عدد المصابين لأكثر من ٢٧ حالة؛ حيث سبق الإعلان عن ست حالات لكل مروان سعدان وقاسم لاجامي وتوفيق بوحيمد وحسن الحبيب وصالح النشمي وايفان سانتيني. ويعاني الفتح من غياب اللاعب فهد الحربي بسبب اصابة خلع في الكتف التي تعرض لها في مواجهة الهلال الماضية بينما يغيب الكابتن محمد الفهيد بسبب تراكم الكروت الصفراء. يذكر ان هذه الفحوصات جاءت تماشيًا مع تعليمات وزارة الرياضة بإجراء الفحوصات قبل المباراة بـ 48 ساعة، حيث تنتظر الفتح مواجهة مهمة امام النصر غداً السبت ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.