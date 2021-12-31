بعد تخطيه الباطن بثلاثية.. الاتحاد بطل الشتاء في دوري المحترفين

متابعة- محمود العوضي
تصوير- فيصل صالح
توج فريق الاتحاد بطلا لمرحلة الشتاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام مضيفه الباطن2/3 في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 بدوري المحترفين.
أحرز الباطن هدفه الأول مبكرا في الدقيقة (5) عن طريق لاعبه ماوريسيو أنطونيو، ثم رد الاتحاد بالتعادل في الدقيقة (8) عن طريق لاعبه عبدالعزيز البيشي. وسجل الاتحاد الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة (72) عن طريق لاعب الباطن محمد ناجي، بالخطأ في مرماه، قبل أن يعدل الباطن النتيجة ويسجل هدف التعادل الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة (83) عن طريق محمد رايحي.
ولكن فريق الاتحاد حسم المباراة بتسجيله الهدف الثالث بالدقيقة (90+3)، عن طريق اللاعب هارون كمارا بعد متابعة من رأسية أحمد حجازي، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين؛ ليواصل فريق الاتحاد تصدره لجدول ترتيب فرق أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ32 نقطة ليحسم بطل الشتاء في نهاية الدور الأول بالدوري، بينما جاء الباطن في المركز الـ14 بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.