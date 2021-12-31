الرياضة اللجنة السعودية للإيكيدو تعقد أولى اجتماعاتها بينبع

الدمام- حمود الزهراني

عقدت اللجنة السعودية للايكيدو أولى اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة المهندس باسم زارع وحضور أعضائها المهندس عبدالله المطرفي والمهندس سلمان المطيري والأستاذة سارة بنت عبدالله ال الشيخ، فيما حضر عضو اللجنة المهندس عباس بن أحمد هادي عن بعد بسبب ارتباطاته العملية. وتم خلال الاجتماع الذي استضافته الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ترشيح ثم تعيين المهندس عبدالله المطرفي نائب رئيس اللجنة السعودية للايكيدو وتم بعد ذلك دراسة تقرير نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية والنظر في خطة اللجنة المستقبلية والأهداف الاستراتيجية التي تواكب التوجهات الرياضية والبدنية في المملكة .

كما تم فتح ملف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 التي تستضيفها الرياض ومناقشته إعداد اللجنة لهذا الحدث العالمي ووضع الخطوط العريضة لتحضيرات والمشاركة فيه. وبعد الاجتماع ‏استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي وبحضور مدير عام الخدمات المساندة الأستاذ محمد باجرفان رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للأيكيدو المهندس باسم زارع وأعضاء اللجنة وتم بحث أوجه التعاون والدعم لبرامج ونشاطات اللجنة السعودية للايكيدو. وفي الختام قدم المهندس باسم زارع هدية تذكارية نيابة عن أعضاء اللجنة للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، مقدماً شكره الجزيل لهم على استضافة أول اجتماعات اللجنة السعودية للايكيد، مؤكدا أن ذلك غير مستغرب ويأتي في إطار التعاون بين اللجنة والهيئة.