“إدواردو”يقترب من الأهلي.. و” زيزو” الزمالك بالشرط الجزائي

البلاد- خاص
علمت” البلاد” من مصادرها الخاصة، أن إدارة النادي الأهلي طرحت عدة خيارات لاستقطاب عدد من المحترفين الأجانب لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في عدد من الخانات التي يحتاجها الفريق، وذلك بعد اقتراب الإدارة من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح للنادي التعاقد وتسجيل محترفين جدد.
وعلمت” البلاد” أن أحد تلك الخيارات محترف نادي الهلال السابق، ولاب شباب الأهلي دبي الحالي البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي قطعت الإدارة شوطاً كبيراً في التفاوض معه، كما علمت” البلاد” أيضا أن لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري أحمد عبدالعزيز”زيزو” ضمن خيارات إدارة الأهلي، وأن اللاعب سيكون متاحا للتعاقد معه بعد كسر الشرط الجزائي، الذي يبلغ مليونين ونصف المليون دولار.