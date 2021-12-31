الرياضة

“إدواردو”يقترب من الأهلي.. و” زيزو” الزمالك بالشرط الجزائي

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      31 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- خاص

علمت” البلاد” من مصادرها الخاصة، أن إدارة النادي الأهلي طرحت عدة خيارات لاستقطاب عدد من المحترفين الأجانب لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في عدد من الخانات التي يحتاجها الفريق، وذلك بعد اقتراب الإدارة من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح للنادي التعاقد وتسجيل محترفين جدد.

وعلمت” البلاد” أن أحد تلك الخيارات محترف نادي الهلال السابق، ولاب شباب الأهلي دبي الحالي البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي قطعت الإدارة شوطاً كبيراً في التفاوض معه، كما علمت” البلاد” أيضا أن لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري أحمد عبدالعزيز”زيزو” ضمن خيارات إدارة الأهلي، وأن اللاعب سيكون متاحا للتعاقد معه بعد كسر الشرط الجزائي، الذي يبلغ مليونين ونصف المليون دولار.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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