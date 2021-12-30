الرياضة وزارة الرياضة تكشف ملابسات حادث فريق العمل المساند لأحد سائقي رالي داكار

جدة- البلاد

أكدت وزارة الرياضة في بيان أنها” تود الإيضاح أنه وقع صباح اليوم الخميس 26/5/1443هـ الموافق 30 / 12 / 2021م حادث لسيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها خمسة أشخاص (من الجنسية الفرنسية)، أصيب أحدهم وجرى نقله إلى إحدى مستشفيات محافظة جدة لتلقي العلاج اللازم، وهو بحالة مطمئنة، بحمدالله، بينما لم يتعرض البقية لأية إصابات؛ وقد باشرت في حينه الجهات المعنية إجراءاتها للإحاطة بتفاصيل الحادث.