مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة يواصل إعطاء لقاح الأنفلونزا الموسمية

جدة : البلاد

واصل مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ممثلاً بإدارة الصحة العامة والمراكز الصحية التابعة له الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 1443هـ والتي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى مناطق المملكة.

شملت الحملة جوانب تثقيفية لزيادة الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول لقاح الإنفلونزا الموسمية بين أفراد المجتمع وحثهم بأهمية المبادرة بأخذ لقاح الإنفلونزا لتجنب مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية والحد منها، إضافةً لحملات ميدانية في الأماكن العامة وعدد من المولات التجارية.

وتستهدف الحملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة مثل العاملين في المجال الصحي والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال وكبار السن والحوامل، أيضاً المصابين بضعف الجهاز المناعي والسمنة وكذلك عامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأكدت الصحة في رسائل توعوية، على أن اللقاح آمن وفعال وأن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في المبادرة بأخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً وبانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، واستخدام المنديل عند العطس والسعال والتخلص منه فوراً، والحرص على تنظيف الأسطح بشكل منتظم مثل: الطاولات والمقاعد وتجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب ومشاركته الأدوات.

وتهدف الحملة إلى خفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.