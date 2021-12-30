لتجنب أوميكرون.. الصحة تحث على ارتداء الكمامة

الرياض ـ البلاد

حثت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أن متحور أوميكرون يختلف عن بقية المتحورات.

وأوضحت وزارة الصحة أنَّ متحور ميكرون ينتقل أسرع بين الأشخاص، ويؤدي إلى أعراض إصابة شديدة في غير مستكملي التحصين، لافتة إلى دور اللقاح بأنه فعالًا في الوقاية من الأعراض الشديدة عند الإصابة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة أمس تضمنت، تسجيل (744) حالة مؤكدة وتعافي (231) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (43) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (554665) حالة، وعدد حالات التعافي (541388) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة لـ (8874) حالة – رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).