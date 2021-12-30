فريق ” نجد” بطلاً للنسخة الأولى لدوري سيدات كرة اليد

متابعة- حمود الزهراني
توج فاضل بن علي آل نمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعـودي لكرة اليد، فريق “نجد” بلقب دوري السيدات الأول لكرة اليد، الذي نظمه اتحاد اللعبة ممثلاً باللجنة النسائية.
جاء تتويج فريق “نجد” بعد فوزه في اللقاء الختامي للبطولة، الذي أقيم اليوم الخميس على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض بنتيجة 7-3 على فريق “نجد المستقبـل”، فيما حل فريق “جدة هاندز” في المركز الثـالث عقب فوزه على فريق الهمة 11-2.
وكرمت عضوتا مجلس الإدارة رغد الحمد، وسارة الشريهي المشاركات في الدوري، الذي يعد الأول في تاريخ اتحاد اللعبة من حكمات ومنظمات ومشاركات، بالإضافة إلى تتويج الفريقين الفائزين بالمركزين الثاني والثالث.
وحصل فريق “إيليت” على الفريق المثـالي، فيما ذهبت جائزة أفضل مدربة لـ”أمجاد الغامدي” مدربة فريق المجد، وحصلت عبير عبدالرزاق سعيد لاعبة جدة هاندز على جائزة أفضل لاعبة في الدوري.
بينما حصلت رحاب المفلح من فريق نجد على أفضل إدارية، ونالت عندليب طهراوي من فريق نجد على هداف البطولة، وأخيراً حصلت ضحى حجازي من فريق نجد على أفضل حارسة في البطولة.