تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين

جدة-البلاد

صرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من اليوم الخميس.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأكد المصدر على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين. من جهته وجَّه وزير الشؤون الإسل

امية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رسالة مهمة للمصلين بعد ارتفاع منحنى إصابات ‎كورونا وظهور أوميكرون. وقال آل الشيخ عبر حسابه على تويتر “‏إخواني المصلين، إن ارتفاع منحنى إصابات ‎كورونا بجانب ظهور المتحور ‎أوميكرون يتطلب منا المزيد من التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن تطبيق الإجراءات واجب شرعي ومسئولية وطنية، داعيا الجميع لحماية الوطن من الوباء.