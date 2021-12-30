متابعات

المنظري: التدابير الاحترازية تقي من الجائحة

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      30 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- ياسر بن يوسف

قال المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط الدكتور احمد المنظري، موضحا ان الاحترازات تقي من الجائحة العالمية ولافتا بقوله علينا أن نتصدى لجميع هذه التحديات وأن نحافظ على استمرار الخدمات الصحية الأساسية، بسرعة استجابتنا نفسها للجائحة. إنها حقًا مهمة شاقة ، ولكن توجد أيضًا أسباب كثيرة تبعث على الأمل ، فقد شهدنا مستويات غير مسبوقة من التضامن والعمل استجابة لكوفيد-19 ، وتكاتفت الحكومات والقيادات الصحية وشتى القطاعات لمواجهة هذا التحدي ، واحتشدت المجتمعات على نحو لم يسبق له مثيل.

وأضاف: وقد اتخذنا من الجائحة فرصة لتحسين طريقة عملنا ، فأصبحنا أكثر مرونة واستجابةً لاحتياجات البلدان، وحققنا مزيدًا من التنسيق مع شركائنا الكثيرين ومع قطاعات أخرى غير قطاع الصحة ، واستحدثنا، بالتعاون مع الشركاء والبلدان، حلولًا مبتكرةً للتحديات التي تفرضها الجائحة، بدايةً من حملات التطعيم المتكاملة، وصولًا إلى الرعاية الصحية الرقمية وبناء القدرات عبر الإنترنت.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *