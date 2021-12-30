الداخلية: إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد.. السعودية نموذج عالمي في إدارة الأزمات

البلاد- مها العوواودة – ياسر بن يوسف – عبدالهادي المالكي – مرعي عسيري – تصوير ـ خالد بن مرضاح

قدمت المملكة العربية السعودية درسًا فريدًا متفردًا للعالم بأسره في التعامل مع مختلف الأحداث والأزمات بكل حنكة، وحملت لواء القيادة والريادة في الحفاظ على سلامة الإنسان وجميع افراد المجتمع واتساقا مع هذا الاهتمام صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه.

وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرر ما يلي: إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة ، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح اليوم الخميس.

وبين المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً. وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

وتعد تجربة المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا المستجدة وكافة المتحورات التي تجتاح العالم ذات مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت المملكة للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة. واستطاعت المملكة تحقيق مستوى انخفاض كبير في المنحنيات الوبائية لجائحة كورونا، كما تمكّنت من مواجهة آثارها السلبية على كل المستويات وتتواكب المكتسبات مع تسجيل عدد من الدول ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الإصابة بمتحورات فايروس كورونا وآخرها متحور أوميكرون، ما يستدعي أهمية المحافظة على جميع المواطنين والمقيمين.

وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن ( المغلقة ، والمفتوحة ) والأنشطة والفعاليات.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنَّه بداية من اليوم الخميس، سيتم إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد.وقال الحسين عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اعتبارًا من صباح اليوم الخميس .

ففي مدينة ابها التزمت الاسواق التجارية ببرتوكولات التباعد ما يترجم الوعي المجتمعي بفضل الحملات التي تقوم بها الجهات المعنية وكذلك التوعية الداخلية التي لاتزال المجمعات تواصل إذاعتها بشكل متكرر لتذكير الجميع بضرورة الالتزام والحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي. كما قامت المساجد بتجديد علامات التباعد ،حيث وجه الشيخ أحمد الخيري مدير عام فرع وزارة الشؤون الأسلاميه بعسير بأعادة علامات التباعد ووضع المعقمات ويتابع ذلك مراقبي المساجد .

وقال المتحدث باسم امانة عسير ماجد الشهري ان امين عسير الدكتور وليد الحميدي وجه أن تقوم المجمعات التجارية بالتشديد على التباعد الاجتماعي ومنع الازدحام داخل أروقتها استجابة إلى التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بالدولة في إطار الخطط الموضوعة لضمان سلامة المجتمع من العدوى ومن انتشار الفيروس، وقد أكدنا على المجمعات على أهمية اللوحات الاسترشادية التي تعمل على تنبيه الجمهور بشكل مستمر وتذكيره بأهمية التباعد الاجتماعي وترك المسافة المناسبة بينه وبين غيره من زوار المكان. وأشار البعض إلى أن المميزات الخاصة بهذه الإرشادات عديدة، إذ أن هناك فريقا كاملا من عناصر الأمانه مع الجهات المعنيه ومن يعملون من الأمن التي تعمل بتلك المجمعات يقومون بدور مهم جداً ورئيسي داخل تلك المجمعات، وبالتحديد في عملية التذكير المباشر بأن يترك كل شخص مسافة آمنة بينه وبين أقرب شخص يجاوره، وهو ما يعد أمرا مهما بالنسبة لعملية الحفاظ على المسافة الاجتماعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك بالنسبة لعملية الدخول والخروج من المولات والمحال التجارية والمجمعات.

وقال بعض المتسوقين أن تطبيق البرتوكولات الاحترازية ضرورة لمنع انتشار الجائحة فيما اوضح مدير فرع وزارة التجارة بعسير أننا مع الجهات المعنيه المتابعه المتشدده مع جهودنا السابقه حتى نسهم في تنفيذ قرار وزارة الداخليه وكل الجهات المعنيه للحد من انتشار هذا الفيروس كما طبق سابقاً وكانت ولله الحمد اجراءت انعكست على المواطن والوطن بالخير.

من جهته أوضح خالد عائض عسيري مدير عام الشؤون الصحية بعسير هذا القرار دعم لنا كبير ونحن لم نتراخ في الاجراءات الاحترازية في المستشفيات والعيادات الخارجية ومراكز الطوارئ ومراكز الرعاية الأولية كما أن مستشفيات عسير مجهزه لكافة حالات الطوارئ.

من جهته بين محمد مجرشي مدير احدى الفعاليات بجنوب جدة ان الإدارة اخذت كافة استعداداتها منذ انطلاق المهرجان بكافة التدابير وبعد هذا القرار سوف نقوم بالتشديد على التباعد ولبس الكمامة وتوفير المعقمات .

من جهته أكد عبد الله بن محمد الزهراني عضو اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات ومدير مركز الفراشة الترفيهي ضرورة التزام جميع المراكز الترفيهية والفعاليات بتطبيق الاشتراطات الاحترازية الصحية ووضع ملصقات التباعد والكمامات والمعقمات بناءً على التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على سلامة وصحة الإنسان. مؤكدا أن المركز بدأ منذ إصدار القرار بالتجهيز لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن منعا للعودة للمربع الأول.