أمير الشرقية يؤكد أهمية التوعية المرورية للحد من الحوادث

الدمام : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير مرور المنطقة العميد المهندس علي الزهراني.

وتسلم خلال اللقاء التقرير السنوي لمرور المنطقة الذي تضمن إحصاءات عن نسب الحوادث والإصابات والوفيات في المنطقة خلال عام 1442هـ، ومقارنة النسب بين عامي 1441 و 1442هـ.

‎وأكد سموه أهمية التوعية المرورية للحد من الحوادث وضبط المخالفين للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق، وبذل جميع الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة التي تشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

ووجه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، والانتشار الدائم لرجال المرور في الطرقات لفك الاختناقات المرورية خصوصًا في أوقات الذروة.

من جانبه، نوه العميد الزهراني بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية المستمر ومتابعته لمهام إدارة المرور المنطقة، مؤكدًا سعي الإدارة لتطوير خدماتها وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.