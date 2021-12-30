أمير الباحة يناقش الخدمات والمشروعات الصحية بالمنطقة

الباحة : البلاد

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أعمال ومشروعات مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وخططها المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بالإمارة اليوم، بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني، وعدد من منسوبي صحة الباحة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، وكذلك المشاريع المتعثرة، التي ستنفذ وفق نُظم متابعة غرفة العمليات لمتابعة مشاريع المنطقة بالإمارة، كما تم استعراض الأعمال المنفذة من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وبين الدكتور الشهراني أن صحة الباحة استطاعت استقطاب 665 من الكوادر منهم 129 بين طبيب استشاري وطبيب اخصائي.

وأكد سموه ضرورة تنفيذ المشروعات الصحية بالمنطقة وحل المتعثر منها للاستفادة منها وضمان دخولها للخدمة بما يخدم أهالي ومقيمي المنطقة، مطالبًا بوضع خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.

يذكر أن الاجتماع يأتي ضمن مخرجات (غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة) بالإمارة، التي دشنها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة، بهدف الاطلاع ومتابعة حالة جميع مشاريع المنطقة.