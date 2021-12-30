أمانة جدة تنجز 96% من مشروع تصريف مياه الأمطار لنفق السلام

جدة : البلاد

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 96% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار بنفق السلام UPO3 بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع هو الأول من نوعه في استخدام تقنية الدفع النفقي Pipe Jacking ويمتد تحت طريق الملك عبدالعزيز بعمق 15متر عن مستوى سطح البحر، وبطول 3.3 كيلو، مبينا أن المشروع عبارة عن خط ناقل يربط بين الشبكة الفرعية والمحطة الرئيسية لتصريف مياه الأمطار، فيما تبلغ أقطار الانابيب من 2000 إلى 3000 ملليمتر مشكلا أكبر قطر في العالم بهذا النظام، مضيفا أن المشروع يتكون من 13 خزان تجميعي منفذه بطريقة الأوتاد المسلحة وتمتد بينها المواسير بطاقة تجميعية تتجاوز الـ 23 مليون لترا من الماء.