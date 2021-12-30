المحليات

أمانة جدة تزيل 25 بسطة عشوائية

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      30 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أزالت أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية أكثر من 25 بسطة عشوائية مخالفة وذلك ضمن جهود الأمانة لضبط المخالفات ومعالجتها ومواكبة لأعمال إزالة المشوهات البصرية بالمدينة.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية م. سعد محمد القحطاني أن البلدية كثفت من حملاتها في عدد من أحياء النطاق، خلال الأسبوع الماضي وذلك استمراراً لجهود الأمانة واستكمالاً لحملاتها المستمرة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين في الأحياء حيث جرى مصادرة أكثر من 2 طن من الخضروات والفواكه، مضيفاً أنه تم عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات جرى خلالها إزالة 25 بسطة عشوائية للخضروات إلى جانب تنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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