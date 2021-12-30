المحليات

أمانة الشرقية تزيل 25 مبنى آيل للسقوط في النعيرية

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      30 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

باشرت أمانة المنطقة الشرقية في إزالة المباني الآيلة للسقوط بعدد من الأحياء الداخلية لمحافظة النعيرية، ضمن جهودها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تسبب خطراً على المارة والمنازل المجاورة.

وأوضحت الأمانة أنها إزالت (25) مبنى ضمن (52) مبنى تم حصرها مسبقاً، مشيرةً إلى أن أعمال الرصد والإزالة تمت على عدد من المراحل منذ بداية العام الحالي 2021م، تمثلت في حصر المباني الآيلة للسقوط وإنذار أصحابها وإشعارهم بمراجعة البلدية، وكذلك النشر في وسائل الإعلام، وفصل جميع الخدمات عن المباني المستهدفة، والبدء في الإزالة، بعد موافقة اللجنة المختصة المكونة من (المحافظة – البلدية – شركة الكهرباء – الدفاع المدني – الشرطة – الشركة الوطنية للمياه) واستيفاء كافة الاشتراطات النظامية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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