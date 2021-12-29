الرياضة محترف الاتفاق فيليب كيش: القوة والإصرار طريقنا للانتصار على الفيحاء

الدمام- حمود الزهراني

أكد محترف الاتفاق السلوفاكي فيليب كيش أن لاعبي الفريق يستشعرون أهمية مواجهة الفيحاء، مشدداً أن مؤازرة جماهير فارس الدهناء بحضورهم بفعالية في مدرج استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام سيعني لهم الكثير؛ من أجل تحقيق النقاط الثلاث. وقال:” لعبنا مباراتين مع فريقين قويين خسرنا فيهما، وأشاطر كلام المدرب فلادان بأن الأداء لم يكن سيئاً ولكن إذا لعبنا بنفس القوة والإصرار سنحقق الانتصار على الفيحاء”. وأضاف:” خسرنا مباراة الكأس أمام النصر ثم في الدوري مع الاتحاد، وعلينا إظهار شخصيتنا وأن نكسب المباراة وأوافق المدرب في حديثه بأننا بحاجة ملحة لحضور جماهير الاتفاق كما اعتدنا سابقاً، لتحقيق الانتصار”.