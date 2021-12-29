كورونا يعصف بـ 7 لاعبين من برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم (الأربعاء) عن إصابة 3 لاعبين من صفوفه بفيروس كورونا وهم صامويل أومتيتي وغافي وعثمان ديمبيلي.

وقال برشلونة في بيان رسمي إن اللاعبين الثلاثة في صحة جيدة ويخضعون إلى العزل الذاتي بمنازلهم إلى حين ثبوت سلبية الفحوصات.

سيغيب عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي وغافي عن برشلونة بطبيعة الحال في مباراة الأحد بملعب ريال مايوركا في الجولة الـ19 من الليغا.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في برشلونة إلى 7 حالات، لينضم ديمبيلي وغافي وأومتيتي إلى الرباعي بالدي وألبا وألفيس ولينلغيه.