الرياضة

كورونا يعصف بـ 7 لاعبين من برشلونة

محمد ابو الوفاaccess_time25 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      29 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
كورونا يعصف بفريق برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم (الأربعاء) عن إصابة 3 لاعبين من صفوفه بفيروس كورونا وهم صامويل أومتيتي وغافي وعثمان ديمبيلي.

وقال برشلونة في بيان رسمي إن اللاعبين الثلاثة في صحة جيدة ويخضعون إلى العزل الذاتي بمنازلهم إلى حين ثبوت سلبية الفحوصات.

سيغيب عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي وغافي عن برشلونة بطبيعة الحال في مباراة الأحد بملعب ريال مايوركا في الجولة الـ19 من الليغا.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في برشلونة إلى 7 حالات، لينضم ديمبيلي وغافي وأومتيتي إلى الرباعي بالدي وألبا وألفيس ولينلغيه.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *