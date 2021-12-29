قنبلة الموسم.. كريستيانو رونالدو يتفاوض مع برشلونة!

فجّرت يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مفاجآة اليوم الأربعاء بزعمها الحصول على معلومات تفيد بمفاوضات بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وبرشلونة.

وقالت اليومية المقربة من أسوار برشلونة إن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو (36 عامًا) يرغب بالانضمام إلى صفوف البارسا.

لا يمر رونالدو بفترة جيدة مع مانشستر يونايتد إذ يحتل الفريق الترتيب السابع على لائحة الدوري الإنجليزي، ويقدم مستويات متذبذبة منذ بداية الموسم.

وزعم تقرير يومية “موندو ديبورتيفو” أن رونالدو يتواصل بشكل غير مباشر مع رئيس برشلونة خوان لابورتا عبر لاعب الفريق وصديقه الشخصي جيرارد بيكيه.

هناك مشكلة حقيقة في خبر “موندو ديبورتيفو” أن إسبانيا اليوم تحتفل بعيد الكذب المحلي، وهو يوازي “كذبة أبريل” عالميًا، لذلك من المحتمل أن يكون الخبر مجرد حلقة في سلسلة الأخبار الفكاهية التي تنشرها الصحف في هذا اليوم من العام في إسبانيا.