في عربية الأثقال.. رباعو ورباعات المملكة يحصدون 33 ذهبية و16 ميدالية متنوعة

متابعة- حمودالزهراني
واصل رباعو ورباعات المنتخب السعودي لرفع الأثقال تألقهم الكبير في منافسات البطولة العربية 2021 للرجال والسيدات، التي تقام فعالياتها في مدينة أربيل العراقية، حيث نجحوا في إضافة 49 ميدالية ملونة مع ختام اليوم الثالث من البطولة.
فقد بلغ عدد الميداليات الذهبية المحققة لأخضر الأثقال 33 ذهبية، جاءت على النحو التالي: منصور آل سليم (3)، علي خليتيت (6)، سراج آل سليم (3)، أمجد آل غانم (3)، نواف المزيدي (3)، وجاسم الزروي (3).
وجاءت ذهبيات السيدات عن طريق الرباعات” رهف جعر التي حققت 6 ميداليات، وذكرى خرمي بـ 3 ميداليات، وحنان عامري بـ 3 ميداليات أيضا.
أما الميداليات الـ 16 الملونة، فتوزعت بين رباعي ورباعات الأخضر، حيث حقق جواد آل قيصوم 3 فضيات على مستوى الشباب، وبرونزية على مستوى الرجال، فيما نال محمد المرزوق فضيتين وبرونزية على مستوى الناشئين، في الوقت الذي خطف فيه علي خليتيت 3 برونزيات في منافسات الرجال.
وأكدت رفيف جعر على ما تمتلكه من موهبة بتحقيقها 3 فضيات على مستوى السيدات، لتؤكد بأن مستقبلا زاهرا ينتظر رباعات المملكة على مستوى المنافسات الخارجية.