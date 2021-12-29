عروس البحر الأحمر .. تتصدر خيارات سياحة الشتاء

جدة ـ خالد بن مرضاح

تتصدر مدينة جدة هذه الايام وجهات الاستقطاب في السياحة الشتوية نظرا لاعتدال الطقس في عروس البحر الاحمر ووجود الواجهة البحرية والاسواق ومواقع رياضة المشي وكرنفالات التسوق اليومي ،وتتصدَّر “سياحة التسوّق” خيارات السياحة في جدة حيث انها معروفة بالأسواق منذ نشأتها، وارتبط التسوق فيها بالسياحة من خلال مهرجانات السياحة والتسوق التي ظلت ملازمة لاسم جدة عبر سنوات طويلة.

وتتميز أسواق جدة بالتعدد والتنوع معاً، اللذين يتيحان تجربة مميزة ومناسبة لكل الأذواق؛ حيث تستحوذ على مجموعة من الأسواق الرائعة التي تلبي كل احتياجات المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.



وكون جدة وجهة سياحية رئيسية لكل سكان المملكة؛ فإن أسواقها تعد من أكثر الأماكن جذباً لسكان المحافظة والمدن المجاورة والسياح والزائرين؛ لما تقدمه من تنوع السلع المحلية والشعبية، التي تتيح خيارات أوسع لهواة التسوق.

كما تتمتع جدة بعشرات الأسواق والمراكز التجارية الفاخرة، فإنها تزخر بتاريخ طويل من الأسواق الشعبية التي لم تتخلَّ عن جاذبيتها للسكان أو الزوار؛ وذلك لبساطتها وأجوائها التي تفوح بالأصالة والعراقة، ولاحتفاظ بعض أسواقها، وخصوصاً في منطقة البلد وجدة التاريخية، بلمسات من الحياة التقليدية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي القديم .

وللتسوق في جدة متعة خاصة في فصل الشتاء؛ حيث تتمتع بأجواء تميزها عن الكثير من مدن التسوق في العالم في مثل هذا الوقت من العام، وتشهد الواجهة البحرية هذه الايام كثافة في اعداد المتنزهين والزوار وذلك مع تنفيذ برتوكولات الصحة والتباعد الاجتماعي.