المحليات

ضبط (12) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      29 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مواطناً مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وتخزينهم (42) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مدينة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

 

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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