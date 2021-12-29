جدة تحتضن مؤتمرا دوليا لابتكارات تحلية المياه

الرياض- البلاد

تنظّم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مؤتمراً دولياً يكشف عن أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال صناعة تحلية المياه، بمشاركة الجمعية الدولية لتحلية المياه (IDA) والخبرات العالمية والشركات المتخصصة، ليكون بمثابة خارطة طريق لإبداع مستقبل أفضل لصناعة التحلية وتحسين جودة الحياة بالاستمرار في خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب والانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع خطة المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

ويناقش المؤتمر، الذي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2022 في مدينة جدة، بمشاركة خبراء ومتخصصين يمثلون أمريكا وروسيا والبرازيل والصين وكوريا واليابان والهند، أحدث الحلول الإبداعية والتجارب الناجحة في صناعة التحلية، ويحثُ قياداتها دوليًا على مواكبة تسارع نمو هذه الصناعة بالابتكار والتطوير، ويقدم الخبراء والمتحدثون العالميون خلال المؤتمر 60 ورقة علمية تعكس التطورات التي تحققت في هذه الصناعة، إضافةً إلى الإنجازات التقنية التي تلعب دورًا محوريًا في التغلب على تحدي تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة.

وفي زيارة ميدانية للمشاركين، سيتم إطلاعهم على التقنيات المبتكرة لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية الجاري تنفيذها مع عدد من الشركات العالمية، كما سيتيح المعهد للمختصين والمهتمين الاطلاع على تقنيات جديدة تعرض لأول مرّة تخدم خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة واستهلاك الطاقة وتحقق الاستدامة المائية والبيئية والاقتصادية.