«بوليفارد سكيت بارك» تستقطب محبي التزلج

البلاد ـ خالد بن مرضاح

تتيح فعاليات موسم الرياض 2021، تنوعًا فريدًا في الألعاب التي تستقطب الشغوفين بممارستها، وتعد فعالية “بوليفارد سكيت بارك” المخصصة لمحبي التزلج، -أحد العناصر الترفيهية لمنطقة “سبورت” في “بوليفارد رياض سيتي”-، واحدةً من أبرز المساحات التي هُيئت بتصميم احترافي يحاكي أفضل الحلبات، وبمنحدرات وقطع ذات مقاسات مختلفة لتتناسب مع المحترفين والمبتدئين.

ويتجه المحترفون لساحة “بوليفارد سكيت بارك” بحثًا عن تعزيز مهاراتهم وقدراتهم، ولقاء متنافسين جدد يجارونهم في تأدية مختلف الحركات والتسارعات التي تفرضها تصاميم المضمار المتطورة، فيما يستفيد المبتدئون من التدرج في التعلّم مع مدربين شخصيين محترفين يسايرونهم في إجادة الثبات والتحكم في الوقوف على “الإسكيت” ومختلف المهارات اللازمة لممارستها. وفيما يفضل بعض محترفي “الإسكيت” التنقل بين فعاليات منطقة “بوليفار رياض سيتي” وطرقاتها على متنه، إلا أنهم يجدون في حلبتها الشاسعة والمقامة على مساحة تتجاوز 1,350م2، فرصةً لتعلم حركات جديدة أو التنافس بمهارة مع أقرانهم واستخدام معداتهم الخاصة التي اعتادوا التزلج بها. ويحرص 12 مدربًا شخصيًّا على تهيئة اللاعبين من خلال منحهم “الإسكيت” المناسب لهم مع معدات السلامة المكونة من الخوذة وواقيات الأكواع والركب واليدين، كما يتأكدون من تقديم الحصة التدريبية لكل من يدخل الميدان للتعرف على مستواهم وتقييم أدائهم ومدى إمكانية استقلالهم بممارسة مختلف الحركات.وتعزيزًا لسلامة المشاركين المبتدئين، يهتم المدربون بإتقان المبتدئ حماية نفسه وحماية جسده من حالات السقوط المحتملة، من خلال خطوات متدرجة من السير حتى الوصول إلى التوازن، ثم طرق التحكم بـ”الإسكيت” .