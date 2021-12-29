النفط يقترب من 80 دولارا

عواصم – وكالات

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء قرب أعلى مستوى لها في شهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، وذلك في ظل توقعات بضعف تأثير المتحور أوميكرون على الطلب العالمي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا إلى 76.57 دولار للبرميل محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر سبعة سنتات توازي 0.1 %، إلى 78.67 دولار للبرميل.

وصعد كل الخامين قرب ذروتيهما الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر.

وألغت شركات طيران أميركية ألغت أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد بسبب كوفيد-19 الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 % هذا العام، مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير.