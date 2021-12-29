الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الكويت : متابعات

أدى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء الحكومة الجديدة اليوم في قصر بيان، اليمين الدستورية أمام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي في كلمته، الالتزام بتوجيهات سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، موضحاً أن مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية سوف تكون دائماً في صلب عمل الحكومة لترجمتها على أرض الواقع، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وقد أصدر أمير دولة الكويت، في نوفمبر الماضي، أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح الوزراء الجدد.