25 فنانا في ورشة حرفيات بأدبي جدة

جدة – خالد بن مرضاح

ضمن فعاليات منتدى الفنون البصرية بالنادي الأدبي الثقافي بجدة، وبرعاية الفنان الرائد طه صبان قدم الفنان المهندس يوسف ابراهيم ورشة “حروفيات يوسف” بمشاركة أكثر من (25) فنانا وفنانة,وبمشاركة كل من : عفاف مصيري . سالوناس داغستاني .مطلوبة قربان .أروى نواوي . أمجد شوقي . حنان رفعت البكل , رحمة علي , , خالدة الغامدي ,عبدالرحمن العيدروس ,نزيهة طاشكندي , رابحة الاهدل , فاطمة العسبلي ,نجلاء عبدالشكور, ,محمد حجازي, , عبير السراج , , نائلة شافعي , موسى علي محسن, فوزية أحمد, عبير مصيري, ,سهام منصور, أماني محمد الحرازي, لينا الغامدي, إبتسام الصبان , مازن باصقر, أفنان الكثيري ,نوال العمري ,عبدالرحمن بن قاسم, نوال العمري.



وحول الورشة تحدث الفنان يوسف ابراهيم بقولة :للحروف العربية وهج وجمال وبريق ونغم نحتاج إلى التعرف عليها وسبر أغوار بعض هذا الجمال , فكانت هذه الورشة التي اقيمت بالنادي الأدبي بجدة برعاية كريمة من رائد من رواد الحركة التشكيلية بالساحة الفنية السعودية الأستاذ طه صبان , والتي شارك فيها مجموعة رائعة من الفنانين والفنانات الذين أثروا الورشة بحماسهم وجديتهم واهتمامهم واجتهادهم , وبالرغم من ضيق فترة الورشة والتي كانت على يومين بواقع (4) ساعات يوميا” الا انها كانت مليئة بحماس منقطع النظير من المشاركين والمشاركات فكانت النتيجة مجموعة جميلة من الاعمال الرائعة لهذه الورشة والتي أحسست أن جميع مستهدفاتي من هذه الورشة قد تحققت بفضل الله ثم بهذا الحماس والاجتهاد من قبل المشاركين , فالفن هو التزام ومثابرة واجتهاد يتولد عنه إيمان بأنه احتياج وحقيقة وأساس يهذب إنسانيتنا نعم الفن هو أحد العوامل الرئيسية في أنسنة الحياة.