13 مليونا لعقود الصيانة ببلديات العاصمة المقدسة

مكة المكرمة ـ البلاد

وقَّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص, عددًا من العقود للصيانة الدورية لشوارع العاصمة المقدسة في نطاق البلديات الفرعية بمكة المكرمة، مع عددٍ من المؤسسات الوطنية المتخصّصة بقيمة إجمالية بلغت 13.390.025 ريالًا, تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد ، وتمتد مدة 36 شهرًا ميلاديًا من تاريخ استلام الموقع .

وتنص العقود على وضع خطة متكاملة للصيانة الدورية للشوارع في جميع أنحاء العاصمة المقدسة، وفقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان.

وأوضح القويحص, أن العقود شملت مواقع متنوعة ضمن نطاق كل من: بلديات جنوب مكة، والشوقية، والمعابدة، والغزة، والشرائع، والعزيزية، وبحرة، لتأهيل عدد من الشوارع من خلال صيانة الطبقة الإسفلتية، والأرصفة، والإنارة، ورفع المخلفات والحواجز الخرسانية المهملة.

وأفاد أن العقود والمشاريع شملت جميع الأحياء بمكة المكرمة، وفق المعايير والمواصفات المُتبعة والبرامج الزمنية المحددة، مؤكدًا متابعة مشروعات الأمانة كافة، والوقوف ميدانيًا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع، وتعزيز دور البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة، بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.