الرياضة في دوري ” يلو”.. النهضة يُسقط أحد.. والوحدة يتعادل

حائل – خالد الحامد عجز فريق أحد عن مواصلة سلسلة انتصاراته، وخسر أمام مضيفه النهضة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري يلو لأندية الأولى. سجل الثلاثية ‏ “عبدالعزيز نور، ومنصور عسيري، وعبدالعزيز المطير. بهذه النتيجة رفع النهضة رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الرابع عشر ، وبقي أحد رغم الخسارة في وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة. وفي الأحساء، استعاد الجيل نغمة الانتصارات وأسقط ضيفه الدرعية بهدف دون مقابل، سجله محمد المسلم ليعزز موقعه في سلم الترتيب برصيد 19 نقطة، وبقي الدرعية عند 18 نقطة. وخيم التعادل السلبي على لقاء الخلود وضيفه جدة، على ملعب نادي الحزم بالرس؛ حيث فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة، فرفع الخلود رصيده إلى 22 نقطة، وجدة إلى 20 نقطة. وبنفس النتيجة، خرجت مواجهة الوحدة والشعلة التي أقيمت على ستاد الملك عبدالعزيز بالشرائع. بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة رابعا، والشعلة إلى 22 نقطة.