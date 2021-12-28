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فصل مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      28 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صدر التوجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن ما تم بالفعل أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022 نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها، وقرر المجلس بأن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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