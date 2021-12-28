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ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار في منطقة الرياض

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      28 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لقطعهم ثلاثة أشجار من أراضي الغطاء النباتي بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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