“سالك” تستحوذ على 35% من شركة منيرفا فودز الأسترالية

الرياض : البلاد

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل عن إتمام صفقة الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية، حيث دمجت “سالك” ومنيرفا فودز المصنعين بإنشاء شركة تحت مسمى “منيرفا فودز الأسترالية”. وتمتلك “سالك” 35% من الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنوياً، وتستهدف إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من الأغنام للأسواق العالمية، خاصةً منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح أن المشروع يأتي في إطار إسهام “سالك” لتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بخلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، لا سيما أن المملكة تستورد أكثر من 70% من احتياجها من اللحوم الحمراء، بواقع 550 ألف طن سنوياً، لافتاً الانتباه إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسع استثماراتها هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019م التي تعمل في مجالَي زراعة الحبوب وتربية المواشي.