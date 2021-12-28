الإقتصاد

“سالك” تستحوذ على 35% من شركة منيرفا فودز الأسترالية

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      28 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل عن إتمام صفقة الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية، حيث دمجت “سالك” ومنيرفا فودز المصنعين بإنشاء شركة تحت مسمى “منيرفا فودز الأسترالية”. وتمتلك “سالك” 35% من الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنوياً، وتستهدف إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من الأغنام للأسواق العالمية، خاصةً منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح أن المشروع يأتي في إطار إسهام “سالك” لتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بخلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، لا سيما أن المملكة تستورد أكثر من 70% من احتياجها من اللحوم الحمراء، بواقع 550 ألف طن سنوياً، لافتاً الانتباه إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسع استثماراتها هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019م التي تعمل في مجالَي زراعة الحبوب وتربية المواشي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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