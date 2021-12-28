تعزيز الجهاز المناعي وفوائد أخرى لا بد أن تعرفها لهذا المكمل الغذائي

المكملات الغذائية لا غنى عنها للملايين وذلك لتعزيز الجهاز المناعي خلال أشهر الشتاء البارد.

ويمكن لبعض هذه المكملات أن تساعد في خفض مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

بحسب روييا اليوم، يعد الكولاجين هو بروتين ضروري لحماية الجسم.

ويشكل جزءا رئيسيا من الأوتار والأربطة والعضلات والجلد.

وللكولاجين أدوار رئيسية عدة، بما في ذلك الحفاظ على صحة المفاصل والحفاظ على صحة بنية البشرة وتماما.

مثل الفيتامينات والمعادن الأخرى في الجسم، يمكن تناول مكملات الكولاجين لزيادة كميته في الدم.

ويمكن أن يكون لتناول مكملات الكولاجين فوائد صحية متعددة، ويتضمن ذلك تحسين صحة القلب.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة كانازاوا الطبية عام 2017، يمكن أن يساهم الكولاجين في “الوقاية والعلاج من تصلب الشرايين لدى البشر الأصحاء”.

ويعرف تصلب الشرايين بأنه حالة تضيق فيها الشرايين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وكلاهما يحتمل أن يهدد الحياة.

ويلعب الكولاجين دورا في تنظيم الشرايين.

وإذا لم يكن لديك ما يكفي من الكولاجين في نظامك، ستصبح الشرايين أقل فعالية في حمل الدم.

ويمكن أن تقلل مكملات الكولاجين من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بطريقة أخرى.

حيث أن بمقدورها زيادة مستويات الكوليسترول الحميد (الجيد) بنسبة تصل إلى 6%.

وذلك وفقا لدراسة كانازاوا نفسها من عام 2017.

وللكولاجين فوائد أخرى بخلاف صحة القلب، بينها زيادة كتلة العضلات.

وتشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن أن يعزز القوة إذا تم تناوله بالجرعة الصحيحة.