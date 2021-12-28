الرياضة بعد ثلاثية الهلال .. فيريرا يفتح ملف النصر ويصحح الأخطاء

الدمام- حمود الزهراني

بعد ثلاثية الهلال، والفوز المستحق لفريق الفتح في الجولة الماضية، فتح السيد يانييك فيريرا المدير الفني للفتح ملف مواجهة النصر؛ حيث استأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الرديف بالأحساء، بعد الراحة التي منحها فيريرا للاعبين لمدة يومين عقب الفوز على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الرابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبدأ المدير الفني من خلال المران مرحلة الإعداد لمواجهة الفريق أمام ضيفه النصر السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري؛ اذ انطلقت التدريبات بعمليات الإحماء. بعدها ركز فيريرا على الجوانب التكتيكية بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وطبق عدة جمل فنية مختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي، أوقفها أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وتوجيه اللاعبين. من جهة أخرى، لايزال اللاعبون المصابون بكورونا في الحجر الصحي.