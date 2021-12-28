متابعات

القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في ضحايا “العبارة”

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      28 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب الجمهورية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ حريق اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب الجمهورية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ حريق اندلع في عبّارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، إنه سميع مجيب “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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